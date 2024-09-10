20 bin öğretmen ataması Danıştay kararından sonra yapılacak

10 Eylül 2024 09:03 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 09:07

20 bin öğretmen atamasıyla ilgili açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Danıştay kararından sonra öğretmenlerin mülakat sonuçlarını açıklayarak atama yapacaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber canlı yayınında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin süreçle ilgili açıklamada bulunarak KPSS puanının yüzde 50'si ve mülakat sonucunun yüzde 50'si alınarak olması yönünde yönetmelik değişikliği yaptıklarının altını çizdi.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Danıştay'ın kararına göre öğretmen adaylarının mülakat notlarının açıklanarak atama süreçlerini başlatacaklarını ifade eden Bakan Tekin, “Mülakatsız atama yapılsın diyenler, dava açtılar. Ama biz zaten yüzde 100'ü yüzde 50'ye düşürdük. Danıştayda açılan dava süreci devam ediyor.

Danıştayın bu konuda vereceği karara göre, öğretmen arkadaşların mülakat notlarını açıklayıp atama süreçlerini başlatacağız. Burada bu karara kadar beklemek durumundayız. Aksi durumda farklı tablolar, farklı durumlar ortaya çıkabilir.” açıklamasında bulundu.

EN ÇOK HANGİ BRANŞLARDA ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILIYOR?

Eğitim-öğretim döneminde en fazla kontenjan ayrılan branşlar arasında; sınıf öğretmenliği, özel eğitim, rehberlik, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri yer alıyor.