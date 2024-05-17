20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru şartları ve tarihi yayımlandı

17 May 2024 18:35 - Güncelleme : 17 May 2024 18:39

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru duyurusunu yayımladı.

Bu önemli atama için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar, atanmak istedikleri öğretmenlik alana göre mezuniyet belgeleri ile başvuru işlemlerini yapacak.

Ardından, sözlü sınava katılmak istedikleri ili tercih edebilecekler.

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ve sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek.

Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlama sürecine ilişkin detaylar sonuçların duyurulduktan sonra MEB tarafından yapılacak.