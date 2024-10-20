20 Ekim Pazar günü Marmaray seferlerinde aksama yaşanıyor

20 Ekim 2024 13:13 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 13:32

Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda bugün erken saatlerde raylara bir kişi atlayarak intihar etti. Yaşanan intihar olayı nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

İstanbul​'un en sık kullanılan toplu taşıma araçlarından biri olan Marmaray​'da bugün (20 Ekim Pazar) seferlerde aksama yaşanıyor.

Vatandaşlar tarafından Marmaray'da arıza mı var, seferler neden yavaş sorularının cevapları araştırılıyor.

Konuyla ilgili Marmaray'ın X (eski adıyla Twitter) hesabı açıklama yaptı.

MARMARAY'DA ARIZA MI VAR, SEFERLER NEDEN YAVAŞ 20 EKİM?

Marmaray'da 20 Ekim saat 11.10'da bir kişi raylara atlayarak intihar​ etti.

Yaşanan olay nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan konuyla ilgili açıklama ise şöyle:

"Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda saat 11.10'da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir."

MARMARAY SEFERLERİ DÜZELDİ Mİ?

Yapılan açıklamaya göre 12.37 itibarıyla Marmaray seferleri tekrardan normal hale döndüğü duyuruldu.

trenlerimiz çift hattan işletilmeye başlanmış olup, seferlerimiz normale dönmüştür. https://t.co/Xm0mUUdAwQ — Marmaray (@Marmaraytcdd)