20 Ekim'de İstanbul'da bazı yollar 7 saat trafiğe kapalı olacak

18 Ekim 2024 09:00 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 09:21

20 Ekim Pazar günü İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul'da ilk kez düzenlenecek olan L’etape By Tour de France Uluslararası Bisiklet Yarışı kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve TEM Otoyolu belirli saatlerde trafiğe kapalı kalacak. İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

Dünyanın en büyük bisiklet organizasyonlarından L’etape By Tour de France Uluslararası Bisiklet Yarışı'na Türkiye​'de ilk kez İstanbul​ ev sahipliği yapacak.

60 ülkeden 3 bin sporcunun katılımıyla yarış 20 Ekim 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Yarış nedeniyle İstanbul'da bazı yollar ise 7 saat süreyle trafiğe kapalı olacak.

Araç sahipleri tarafından İstanbul'da hangi yolların trafiğe kapalı olduğu araştırılıyor.

20 EKİM İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK, NEDEN?

109 km'lik uzun parkur, 59 km'lik kısa parkur ve 10 km'lik "Aile Sürüşünden" oluşacak olan bisiklet yarışı 20 Ekim saat 08.00'de Küçüksu Mesire Alanı'ndan başlayacak.

Etkinlik kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve TEM Otoyolu'nun bir bölümü 06.00-10.00 saatleri arasında kapalı olacak.

Ayrıca Beykoz sahil yolu, Kavacık ve köylere giden birçok cadde ve yol ise 05.30-13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Sürücülerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile bağlantılı olan yolları kullanması öneriliyor.

İstanbul'da 20 Ekim'de trafiğe kapatılacak olan yolların tam hali ise şöyle:

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü- O2 Çevreyolu (TEM)Seyrantepe’ye kadar, Levent Viyadüğü, Seyrantepe Kavşağı, Çamlık Kavşağı, FSM Güney Tarafı Avrupa Geliş Yönü, Göksu Caddesi- Sadri Alışık Caddesi, Spor Ormanı Hekimbaşı Küçüksu Caddesi, Körfez Caddesi, Mihrişah Sultan Caddesi, Çiftlik Caddesi, M. Ali Birand Caddesi- Cuma Yolu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Kavacık Kavşağı, Yeni Riva Yolu, Çengeldere Caddesi- Polonez Yolu, Paşabahçe Polonezköy Yolu, Bozhane Köy İçi Caddesi, Demirkapı Caddesi, Yenimahalle Caddesi, Paşamandira Caddesi, Düşler Vadisi Yolu ve Köprüsü, Riva Atatürk Caddesi- Seyri Caddesi, Ayazma Caddesi, Seniye İsmail Caddesi, Trabzon Caddesi, Mareşal Mustafa Kemal Caddesi, Şehit Sinan Eroğlu Caddesi, Meftun Caddesi, Şehit Levent Birben Caddesi, Şehit Mehmet Ali Şener Caddesi, Yukarı Mahalle Caddesi, Yavuz Caddesi, Mehmetçik Caddesi, Çamlıdere Sokağı, Nazım Sokağı, Şehit Metin Kaya Sokağı, Yargı Sokağı