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20 Eylül bu akşamın maç programında Hatayspor - Bodrumspor karşılaşması yer aldı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
20 Eylül 2024 12:42 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 12:48
20 Eylül bu akşamın maç programında Hatayspor - Bodrumspor karşılaşması yer aldı

Trendyol 1. Lig, Süper Lig ve La Liga'da oynanacak olan karşılaşmaların saati ve hangi kanalda yayınlandığı netleşti. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde bugünün Süper Lig programında 1 müsabaka yer aldı.

Trendyol Süper Lig​'de bu akşam hangi maçların oynanacağı ve saat kaçta başlayacağı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu 6. haftanın mücadelelerinin tarihlerini daha önceden paylaşmıştı.

Bugün liglerde oynanacak olan karşılaşmaların programı açıklandı.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN 20 EYLÜL?

20 Eylül akşamı oynanacak olan karşılaşmalar arasında Hatayspor​ – Bodrumspor​ yer aldı. Mücadele 20.00'da başlayacak ve Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında yayınlanacak.

İtalya Serie A

Cagliari – Empoli | 19.30 | S Sport Plus, S Sport 2

Verona – Torino | 21.45 | S Sport Plus

20 Eylül bu akşamın maç programında Hatayspor - Bodrumspor karşılaşması yer aldı - 1. Resim

Trendyol 1. Lig

Erzurumspor – Esenler Erokspor | 20.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6

Manisa FK – Y.Malatyaspor | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV

Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ettifaq – Al Nassr | 21.00 |  S Sport Plus, tabii Spor 1

20 Eylül bu akşamın maç programında Hatayspor - Bodrumspor karşılaşması yer aldı - 2. Resim

İspanya La Liga

Alaves – Sevilla | 22.00 | S Sport Plus, S Sport

İngiltere Championship

Stoke – Hull City | 22.00 | TV 8 Buçuk, Exxen

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Kaynak: TGRT Haber
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Caner20 Eylül 2024 12:50

Bugün maç izlemek için sabırsızlanıyorum, hevesim dorukta!

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