20 Eylül bu akşamın maç programında Hatayspor - Bodrumspor karşılaşması yer aldı
Trendyol 1. Lig, Süper Lig ve La Liga'da oynanacak olan karşılaşmaların saati ve hangi kanalda yayınlandığı netleşti. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde bugünün Süper Lig programında 1 müsabaka yer aldı.
Trendyol Süper Lig'de bu akşam hangi maçların oynanacağı ve saat kaçta başlayacağı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu 6. haftanın mücadelelerinin tarihlerini daha önceden paylaşmıştı.
Bugün liglerde oynanacak olan karşılaşmaların programı açıklandı.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN 20 EYLÜL?
20 Eylül akşamı oynanacak olan karşılaşmalar arasında Hatayspor – Bodrumspor yer aldı. Mücadele 20.00'da başlayacak ve Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında yayınlanacak.
İtalya Serie A
Cagliari – Empoli | 19.30 | S Sport Plus, S Sport 2
Verona – Torino | 21.45 | S Sport Plus
Trendyol 1. Lig
Erzurumspor – Esenler Erokspor | 20.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6
Manisa FK – Y.Malatyaspor | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV
Suudi Arabistan Pro Lig
Al Ettifaq – Al Nassr | 21.00 | S Sport Plus, tabii Spor 1
İspanya La Liga
Alaves – Sevilla | 22.00 | S Sport Plus, S Sport
İngiltere Championship
Stoke – Hull City | 22.00 | TV 8 Buçuk, Exxen
Bugün maç izlemek için sabırsızlanıyorum, hevesim dorukta!