20 Eylül saat 13.00'da genel satışa çıkacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri 1500 TL'den başlıyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

18 Eylül 2024 11:28 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 11:35

Trendyol Süper Lig'in altıncı haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletlerinin ne kadar olacağı da belli oldu.

Fenerbahçe​, Süper Lig​'in 6. haftasında ezeli rakibi Galatasaray​'ı Kadıköy'de konuk edecek. Tribünlerin görsel şölen sunmaya hazırlandığı büyük derbinin biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı belli oldu. FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA SATIŞA ÇIKACAK? Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden açıkladığı bilgilere göre Galatasaray derbisinin biletleri genel satışa 20 Eylül Cuma günü saat 13.00'da çıkacak. Biletler ile ilgili yapılan açıklamada "18.09.2024 Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (1 Adet Bilet), 19.09.2024 Perşembe günü saat 13.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell abonelerine (1 Adet Bilet), 20.09.2024 Cuma günü saat 13.00 itibarıyla genel satışa sunulacaktır" ifadeleri kullanıldı. FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇININ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATLARI? 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasının bilet fiyatları 1.500 TL'den başlayacak. KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.500,00 TL

FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-I – BLOK: 2.600,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B- H BLOK: 2.750,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 2.900,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 3.250,00 TL

FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK: 3.500,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 4.900,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H –BLOK: 5.650,00 TL

FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C- G BLOK: 6.700,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 7.600,00 TL

VİP (MARATON ALT- FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 23.000,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ: 1.950,00 TL