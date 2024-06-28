20 Haziran'da başlayan Copa America 2024 14 Temmuz'da sona erecek

28 Haziran 2024 00:15 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 23:56

Dev obruk, futbol sahasını yuttu! O anlar kameraya böyle yansıdı

Dev obruk, futbol sahasını yuttu! O anlar kameraya böyle yansıdı

48. kez düzenlenen Copa America'da heyecan dorukta. Güney Amerika'nın en üst düzey futbol turnuvası, 20 Haziran'da başladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen turnuvada, 16 takım şampiyonluk için yarışıyor.

COPA AMERICA 2024 NE ZAMAN BİTECEK?

Futbol turnuvası, 14 Temmuz'da final maçıyla sona erecek.

Turnuvada 10'u Güney Amerika, 6'sı ise Kuzey ve Orta Amerika'dan olmak üzere 16 takım mücadele ediyor.

A Grubu'nda Arjantin, Peru, Şili ve Kanada veya Trinidad ve Tobago yer alıyor.

B Grubu'nda Meksika, Ekvador, Venezuela ve Jamaika, C Grubu'nda ABD, Uruguay, Panama ve Bolivya, D Grubu'nda ise Brezilya, Kolombiya, Paraguay ve Kostarika veya Honduras bulunuyor.

COPA AMERICA 2024'TE SON DURUM NE?

Copa America 2024'ün açılış maçı 14 Haziran'da oynandı.

Turnuva 14 Temmuz'daki final karşılaşmasıyla sona erecek.

Copa America 2024'te futbolseverler, büyük bir heyecanla final maçını bekliyor.

Turnuvada yaşanan gelişmeler ve sürpriz sonuçlar, futbol dünyasında geniş yankı uyandırıyor.