20 Kasım halka arz takvimine göre yeni hisse bekleyişi sürüyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

20 Kasım 2024 10:18 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 10:21

Sermaye Piyasa Kurulu'nda yer alan hisseler yakından takip edilirken yatırımcının gözü yeni halka arzlara çevrildi. Bu haftanın takvimine göre yeni firma yer almazken taslakta bulunan şirketler de merak konusu oldu.

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Sermaye Piyasa Kurulu​ tarafından yayımlanan listeye göre bu haftanın şirketleri merak ediliyordu. Yatırımcılar sık sık yeni halka arzları incelerken şu an için yeni firma duyurusu gelmedi. En son Binbin işlem görmüştü. BU HAFTA HALKA ARZ​ VAR MI, HANGİ ŞİRKETLER? 20 Kasım Çarşamba günü takvimine göre yeni hisse bulunmazken taslak olan şirketlerden bazıları şöyle: Eston Yapı A.Ş. Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş. Vakıf Faktoring A.Ş. Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. Soho Giyim ve Enerji A.Ş. Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. Yeşil Global Enerji A.Ş. Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Netcad Yazılım A.Ş. Fiba Faktoring A.Ş. Saat ve Saat San. ve Tic. A.Ş. Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. A.Ş. Orzaks İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş. İlgili Haberler 2024 halka arz takvimine göre bu hafta yeni hisse bulunmuyor