20 Kasım ne günü? Dünya Çocuk Hakları Günü’nün tarihi merak edildi

20 Kasım 2024 11:56 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 12:05

20 Kasım’ın özel bir gün olup olmadığına dair araştırmalar hız kazandı. Dünya Çocuk Hakları Günü, çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla ilk olarak 1989 yılında kutlanmaya başlanmıştır.

Dünya Çocuk Hakları​ Günü, savaş​, yoksulluk ve sefaletin olduğu coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için Birleşmiş Milletler​ tarafından ilan edildi.

20 KASIM​ NE GÜNÜ? DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ’NÜN TARİHİ

Dünya Çocuk Hakları Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi 20 Kasım 1989 tarihinde imzalamasının her yıl 20 Kasım tarihinde dünya çapında kutlanır.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Dünya Çocuk Hakları Günü, çocukların karşı karşıya kaldığı eşitsizlikler, ihmal, istismar ve şiddet gibi sorunlara dikkat çekmek için kutlanır. Bu özel gün, herkesi çocukların refahını korumak için harekete geçmeye yönlendirmek amacıyla ilan edilmiştir.