20 Ocak bugün Survivor var mı? Günün TV8 yayın akışı

20 Ocak 2025 09:51 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 09:52

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 20 Ocak Pazartesi günü yayın akışında yer almaması üzerin bugün Survivor var mı merak konusu oldu.

Survivor Turabi'nin evi ve arabası kül oldu: Yine sıfırdan başlayacağız

Survivor Turabi'nin evi ve arabası kül oldu: Yine sıfırdan başlayacağız

Survivor​'da eleme​ heyecanı dün akşam yaşandı. Oylama sonucunda adaya veda eden kişi belli olurken 20 Ocak Survivor var mı, yok mu seyircilerin gündeminde.

20 OCAK SURVİVOR VAR MI BUGÜN?

Günün yayın akışına göre bugün Survivor programının ekranlara gelmesi bekleniyor. Fakat dün yayınlanan bölüm sonrası yayınlanmayan fragman, yarışmanın 20 Ocak akşamı ekranlara gelmeyeceğini düşündürdü. Seyirciler bugün yeni bölüm olup olmayacağını merak ederken TV8 sosyal medya hesabı günün programlarını paylaştı. Paylaşıma göre bugün yayınlanacak olan projeler şöyle:

Bugün:

09.00 #GelKonuşalım / Canlı

12.15 #Survivor2025 All Star - Gönüllüler

13.15 #SurvivorPanorama / Canlı

16.00 #ZuhalTopallaYemekteyiz / Yeni Bölüm

BU AKŞAM SURVİVOR NEDEN YOK 20 OCAK?

20 Ocak Pazartesi günü yayın akışı henüz netleşmedi. Bu nedenle bu akşam ekranlara gelmesi eklenen Survivor yarışmasının yayınlanmama ihtimali de bulunuyor. Akşam 20.00'da yeni bölüm yayınlanıp yayınlanmayacağı belli olacak.

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 19 OCAK?

19 Ocak Pazar günü ekranlara gelen bölümde bir isim yarışmaya veda etti. Melih ve Kaan​ düello mücadelesi yaptı. Mücadele sonrasında elenen isim Kaan oldu.