20 yaş üstü araç ÖTV indirimi hangi araçlar? Kanun teklifi ve şartları belli oldu

20 yaş ve üzeri araç sahipleri için ÖTV muafiyeti öngören kanun teklifi, TBMM gündemine taşındı. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin’in sunduğu teklif, Meclis’te görüşülecek.

20 YAŞ ÜSTÜ ARAÇ ÖTV İNDİRİMİ

TBMM’ye sunulan kanun teklifi, 20 yaş ve üzeri araç sahiplerinin eski araçlarını hurdaya ayırarak yerli üretim sıfır araçları ÖTV muafiyetiyle alabilmesine imkan sağlıyor. Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin tarafından hazırlanan teklifte çevreye zarar veren yüksek emisyonlu araçların trafikten çekilmesini ve yerine çevreci araçların kullanımını teşvik etmesi amaçlanıyor. Teklifin yasalaşması durumunda, on binlerce araç sahibi bu avantajdan faydalanabilecek.

Ayrıca, MHP tarafından 25 yaş ve üzeri araçlar için benzer bir ÖTV indirimi teklifi de komisyonlarda görüşülmeyi bekliyor. Eski araçların trafikten çekilmesi, akaryakıt israfını önleyerek ekonomik ve çevresel faydalar sağlayacak. Tekliflerin, döngüsel ekonomi modeline katkı sunarak atık malzemelerin yeniden değerlendirilmesini desteklemesi de bekleniyor.

20 YAŞ ÜSTÜ ARAÇ ÖTV İNDİRİMİ ŞARTLARI

Kanun teklifine göre, 20 yaş ve üzeri araç sahipleri, araçlarını hurdaya ayırarak Türkiye’de üretilmiş sıfır kilometre araçları ÖTV muafiyetiyle satın alabilecek. Bu düzenleme, yalnızca yerli üretim araçları kapsıyor ve araç sahiplerinin hurda teslimi yapması şartına bağlı. Teklif, çevreci ve düşük emisyonlu araçların kullanımını teşvik ederken, eski araçların trafikten çekilmesiyle trafik güvenliğini artırmayı hedeflemekte.

Teklifin uygulanması için araçların en az 20 yaşında olması ve hurdaya ayrılması gerekiyor. Ayrıca, yeni alınacak araçların Türkiye’de üretilmiş olması şartı var. Bu düzenleme, eski araçların neden olduğu yüksek bakım masraflarını ve çevre kirliliğini azaltmayı planlıyor. TBMM’de görüşülmeyi bekleyen teklif, yasalaşırsa vatandaşlara ekonomik bir avantaj sunarken, otomotiv sektöründe de hareketlilik yaşatabilecek.

20 YAŞ ÜSTÜ ARAÇ ÖTV İNDİRİMİ HANGİ ARAÇLAR?

20 yaş ve üzeri araç ÖTV indirimi, Türkiye’de üretilen sıfır kilometre araçları kapsıyor. Özellikle Fiat, Renault ve TOGG gibi yerli markaların modelleri bu muafiyetten faydalanabilecek. Teklif, 20 yaşını doldurmuş araçlarını hurdaya ayıran vatandaşların, bu markaların çevreci modellerini ÖTV ödemeden satın alabilmesine imkan sağlıyor.

Kanun teklifinin kapsamı, 2005 model ve daha eski araçları içeriyor. Bu araçların hurdaya ayrılması durumunda, vatandaşlar yeni yerli üretim araçları ÖTV muafiyetiyle alabilecek.

20 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLAR KANUN TEKLİFİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

20 yaş ve üzeri araçlar için ÖTV muafiyeti öngören kanun teklifi, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin tarafından TBMM’ye sunuldu ancak henüz yasalaşmadı. Teklif, TBMM komisyonlarında görüşülmeyi bekliyor ve onay süreci için önce komisyon raporu hazırlanacak, ardından Genel Kurul’da oylanacak. Teklifin yasalaşması için Cumhurbaşkanı’nın onayı gerekiyor ve onaylanması durumunda Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. MHP’nin 25 yaş ve üzeri araçlar için sunduğu benzer teklif de komisyonlarda görüşülmeyi bekliyor.