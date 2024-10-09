Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>2015 yılında kurulan Discord'un 300 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor

2015 yılında kurulan Discord'un 300 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
09 Ekim 2024 11:13 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 11:15
2015 yılında kurulan Discord&#039;un 300 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor

Son günlerde yaşanan olayların ardından beklenen oldu ve Discord platformuna erişim engeli getirildi. Erişim engelinin ardından Discord ne zaman kuruldu, kaç kullanıcısı var soruları gündeme geldi.

Çocuk istismarı​ ve müstehcenlik gibi suçlara dair şüpheler nedeniyle Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Türkiye​'de Discord​'a erişim engeli getirildi.

Discord'a getirilen erişim engelinin ardından ne zaman kurulduğu ve kaç kullanıcısı olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi.

2015 yılında kurulan Discord'un 300 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor - 1. Resim

DİSCORD NE ZAMAN KURULDU?

Discord, 13 Mayıs 2015 yılında özel ve kamuya açık topluluklar için kuruldu.

İlk zamanlarda kullanıcıların  ses ve mesaj yoluyla iletişim kurmasına imkan sağlayan platforma ilerleyen sürümlerinde görüntülü konuşma, ekran paylaşımı, sohbet odaları, çeşitli oyunlara entegrasyonlar gibi araçlarda eklendi.

Oyun topluluklar tarafından yaygın olan platform Covid-19 döneminde ise giderek yaygınlaştı.

2015 yılında kurulan Discord'un 300 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor - 2. Resim

DİSCORD'U KİM KURDU?

Discord Jason Citron tarafından kuruldu. Platform ilk zamanlarda Reddit ve Twitch üzerinde giderek popüler bir hale gelmeye başladı.

Bu platformların ardından Discord oyuncular arasında da yaygınlaştı.

2015 yılında kurulan Discord'un 300 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor - 3. Resim

DİSCORD'UN KAÇ KULLANICISI VAR?

Discord'un 2020 yılında açıklanan bilgilere göre 300 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı bulunuyor.

2020 yılında bu kullanıcıların 140 milyonunun aktif olduğu belirtilmişti.

Günümüzde ise Discord'un kaç kullanıcısının bulunduğu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
discordtürkiyeçocuk istismarı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...