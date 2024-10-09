2015 yılında kurulan Discord'un 300 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor

09 Ekim 2024 11:13 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 11:15

Son günlerde yaşanan olayların ardından beklenen oldu ve Discord platformuna erişim engeli getirildi. Erişim engelinin ardından Discord ne zaman kuruldu, kaç kullanıcısı var soruları gündeme geldi.

Çocuk istismarı​ ve müstehcenlik gibi suçlara dair şüpheler nedeniyle Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Türkiye​'de Discord​'a erişim engeli getirildi.

Discord'a getirilen erişim engelinin ardından ne zaman kurulduğu ve kaç kullanıcısı olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi.

DİSCORD NE ZAMAN KURULDU?

Discord, 13 Mayıs 2015 yılında özel ve kamuya açık topluluklar için kuruldu.

İlk zamanlarda kullanıcıların ses ve mesaj yoluyla iletişim kurmasına imkan sağlayan platforma ilerleyen sürümlerinde görüntülü konuşma, ekran paylaşımı, sohbet odaları, çeşitli oyunlara entegrasyonlar gibi araçlarda eklendi.

Oyun topluluklar tarafından yaygın olan platform Covid-19 döneminde ise giderek yaygınlaştı.

DİSCORD'U KİM KURDU?

Discord Jason Citron tarafından kuruldu. Platform ilk zamanlarda Reddit ve Twitch üzerinde giderek popüler bir hale gelmeye başladı.

Bu platformların ardından Discord oyuncular arasında da yaygınlaştı.

DİSCORD'UN KAÇ KULLANICISI VAR?

Discord'un 2020 yılında açıklanan bilgilere göre 300 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı bulunuyor.

2020 yılında bu kullanıcıların 140 milyonunun aktif olduğu belirtilmişti.

Günümüzde ise Discord'un kaç kullanıcısının bulunduğu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.