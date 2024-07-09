2016 yılında Türkiye rekoru kıran Milli atlet Eda Tuğsuz 2024 Paris’e kota aldı

09 Temmuz 2024 10:11 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 10:11

2016 yılında 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye rekoru kıran Eda Tuğsuz, 2024 Paris’e kota alarak atletizmde ülkemizi temsil edecek sporcu sayısını 16’ya yükseltti.

EDA TUĞSUZ KİMDİR?

27 Mart 1997 yılında Antalya’da dünyaya gelen Eda Tuğsuz, 15 yaşında milli takıma seçilerek günümüze kadar Türkiye’yi birçok uluslararası müsabakalarda temsil etti.

2016 yılında 67,21 metre ile Türkiye rekoru kıran Milli atlet Tuğsuz, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda dördüncü oldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Eda Tuğsuz, 60 metre sınırını geçen ilk Türk kadın atlet olarak kayıtlara geçti.

EDA TUĞSUZ 2024 PARİS’E KOTA ALDI

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre Dünya Atletizm Federasyonu’nun olimpik sıralamasına göre Eda Tuğsuz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota kazandı.

PARİS 2024 OLİMPİYATLARI'NA KOTA ALAN ATLETLER KİMLER?

Paris 2024 Olimpiyatları’nda kota alan Milli atletler şunlardır;

100 metre: Kayhan Özer

400 metre engelli: Berke Akçam, Yasmani Copello

20 kilometre yürüyüş: Salih Korkmaz

Maraton: Kaan Kigen Özbilen

Yüksek atlama: Alperen Acet

Üç adım atlama: Necati Er

Sırıkla atlama: Ersu Şaşma

Çekiç atma: Özkan Baltacı

20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez

Yüksek atlama: Buse Savaşkan

Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz

Gülle atma: Emel Dereli

Cirit atma: Eda Tuğsuz

Maraton yürüyüş takım: Ayşe Tekdal, Mazlum Demir

TÜRKİYE OLİMPİYATLARINDA KAÇ BRANŞ VAR?

2024 Paris Olimpiyatlarında 35 yarışma tesisinde düzenlenecek 32 branş ve 48 dal yer alıyor.

TÜRKİYE’DEN 2024 PARİS OLİMPİYATLARINA KAÇ SPORCU KATILIYOR?

3.kez Fransa’da düzenlenecek 33.Yaz Olimpiyatlarına Türkiye Olimpiyat Komitesi’nin güncel listesine göre 102 sporcu katılacak.

PARİS 2024 YAZ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek olan 2024 Yaz Olimpiyatları 26 Temmuz 2024 - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında TSİ 22.00’da gerçekleşecek.