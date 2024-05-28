2020'de çıkan Playstation 5'in ardından, PS5 Pro 2024 yılının sonunda çıkacak

28 May 2024 16:56 - Güncelleme : 28 May 2024 17:10

Sony, 2020 yılında çıkardığı PlayStation 5'in ardından, PS5 Pro'yu 2024 yılının sonunda piyasaya sürmeyi planlıyor.

PS5 Pro, 4K çözünürlükte daha gelişmiş ve tutarlı kare hızı (FPS) sunacak.

8K çözünürlük için bir "performans modu" içerecek.

Konsolun, oyunları %45'e kadar daha hızlı işleyebileceği ve standart modele göre iki ila üç kat daha hızlı ışın izleme kapasitesine sahip olacağı bekleniyor.

67 Teraflops FP16 (33,5 Teraflops FP32) performansına sahip bir GPU ile geleceği belirtiliyor.

Bu, daha yüksek hızlara ve genel olarak daha iyi grafiklere işaret ediyor.

Playstation hayranları, PS5 Pro için şimdiden heyecanlanmış durumda.