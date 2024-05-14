2021 yılında oğlu oldu! Nicolo Zaniolo’nun aşk hayatı merak edildi

14 May 2024 10:57 - Güncelleme : 14 May 2024 10:59

İtalya’da dünyaya gelen Zaniolo Tommaso isimli 3 yaşında bir evlat sahibi. 2021 yılında bir oğlu olan Nicolo Zaniolo’nun özel hayatına dair detaylar haberimizin devamında yer almakta.

NİCOLO ZANİOLO EVLİ Mİ?

Aston Villa’nın kiralık futbolcusu olan Zaniolo, şu anda evli değil ancak eski sevgilisi Sara Scaperrotta ile 2021 yılında Tommaso adını verdikleri bir erkek çocukları oldu.

NİCOLO ZANİOLO KİMDİR?

2 Temmuz 1999 yılında İtalya’nın Massa kentinde dünyaya gelen Zaniolo, eski iyi futbolculardan Igor’un oğludur. Orta saha oyuncusu genç futbolcu, Avrupa’nın umut vadeden genç yıldız futbolcularından biri.

2023 yılında Galatasaray futbolcusu idi 2024 yılında Aston Villa’nın kiralık oyuncusu oldu.