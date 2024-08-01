2021 yılında vizyona giren Squid Game'in ikinci sezonunun çıkış tarihi açıklandı

01 Ağustos 2024 12:11 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 12:15

Dünyanın en popüler dizilerinden biri olan Netflix'in Güney Kore yapımı Squid Game'in ikinci sezonunun çıkış tarihi hakkında son zamanlarda birçok iddia bulunuyordu.

Netflix iddialara bir son getirerek dizinin 2. sezon tarihini yayınladığı fragman ile birlikte duyurdu.

Dizinin hayranları tarafından Squid Game'in ikinci sezonunun ne zaman çıkacağı merak ediliyor.

SQUİD GAME İKİNCİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix'in yayınladığı fragmana göre Squid Game'in ikinci sezonu 26 Aralık 2024 tarihinde vizyona girecek.

SQUİD GAME İKİNCİ SEZONUNUN KONUSU NE OLACAK?

Netflix tarafından açıklanan bilgilere göre ilk sezonda yer alan ve para ödülünü kazanan "Oyuncu 456" yani Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) dizinin ikinci sezonunda geri dönüyor.

Ayrıca dizinin ilk sezonunun yönetmeni Hwang Dong-hyuk'da ikinci sezonda yine yönetmen koltuğunda oturacak.

SQUİD GAME NE ZAMAN ÇIKTI?

Popüler dizinin ilk sezonu 2021 yılında yayınlanmıştı ve 142 milyondan fazla kişi tarafından izlenmişti.

SQUİD GAME FİNAL Mİ YAPACAK?

Platform tarafından açıklanan bilgilere göre Squid Game 3. sezonunun ardından final yapacak.

Dizinin ilk iki sezonunda olduğu gibi üçüncü sezonda da yönetmen koltuğunda Hwang Dong-hyuk oturacak.

SQUİD GAME'İN İKİNCİ SEZON OYUNCU KADROSU

Netflix tarafından Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde düzenlenen Tudum: Küresel Hayran Etkinliği'nde Squid Game 2'nin kadrosu açıklandı.

Aktarılan bilgilere göre Seong Gi-hun'un yanı sıra Front Man, Hwang Jun-ho ve Gong Yoo karakterleri ikinci sezonda yer alacak.

Yeni katılacak bazı oyuncular ise şöyle: