2021 yılında yayınlanan Squid Game dizisi 2009'da kaleme alındı

20 Eylül 2024 14:21 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 14:23

Yayınlandığı andan itibaren tüm dünyada ses getiren Hwang Dong-hyuk tarafından yazılıp yönetilen Squid Game dizisiyle ilgili şaşırtıcı gerçek ortaya çıktı.

Ekonomik sıkıntılar, Güney Kore​ ve kapitalizmdeki sınıf eşitsizliğini konu edinen Squid Game​ dizisi, Hwang Dong-hyuk tarafından 2009 yılında kaleme alınmış olmasına rağmen 2019 yılına kadar finansal prodüksiyon bulamadı.

SQUİD GAME DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANDI?

Başrolde Lee Jung-jae, Park Hae-soo ve HoYeon Jung gibi isimlerin yer aldığı ve izleyiciyi ekrana kilitleyen konusuyla Squid Game dizisi 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlandı.

SQUİD GAME DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Hayatta kalma ve gerilim türündeki Squid Game, yüklü miktarda borç altında olan 456 yarışmacının 45.6 milyar Won para ödülünü kazanmak için ölümcül çocuk oyunlarında yarışmasını konu ediniyor.

Yarışmacılar başlangıçta basit çocuk oyunları oynadıklarını düşünürken kısa bir süre sonra oyunların ölümcül olduğunu fark ediyor ancak borçları sebebiyle çaresiz olan oyuncular oyunda kalmayı tercih ediyor.

SQUİD GAME NE ANLATIYOR?

Güney Kore yapımı Squid Game, ekonomik sıkıntıları, kapitalizmdeki sınıf eşitsizliğini ve aynı zamanda modern topluma dair sert eleştirileri izleyiciye aktarıyor.

SQUİD GAME OYUNLARI NELER?

Squid Game’de yer alan Güney Kore çocuk oyunları şu şekildedir;

Kırmızı Işık, Yeşil Işık

Şeker Kalıbı

Halat Çekme

Bilye Oyunu

Cam Köprü

Mürekkep Balığı