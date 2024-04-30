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30 Nisan 2024 21:51 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 21:59

2022 yılında doğum yapan Demet Evgar'ın kızı Mavi 2 yaşına girecek

Ünlü oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş'ın 2022'de dünyaya getirdikleri kızları Mavi, yakında 2 yaşına basacak! İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
2022 yılında doğum yapan Demet Evgar&#039;ın kızı Mavi 2 yaşına girecek

Demet Evgar ve Levent Babataş çiftinin 2022 yılında dünyaya getirdikleri kızları Mavi, hızla büyüyor. Bebeğin sağlık durumuyla birlikte annesinin de iyi olduğu biliniyor. "Demet Evgar'ın kızı kaç yaşında?" sorusu son günlerde merak ediliyor. Detaylar haberimizde!

Son günlerde Show TV'de yer aldığı Bahar dizisi ile gündemde olan Demet Evgar'ın doğum yapıp yapmadığı merak ediliyor.

Mavi, 18 Ağustos 2022 tarihinde dünyaya gelmişti. Şimdi, 2024 yılında yaklaşık olarak iki yaşına girecek.

Ailesinin, bu özel günü kutlamak için hazırlıklara başlayıp başlamadığı henüz bilinmiyor.

2022 yılında doğum yapan Demet Evgar'ın kızı Mavi 2 yaşına girecek - 1. Resim

Doğumuna az bir süre kala Demet Evgar, sosyal medya hesabından dostlarıyla gerçekleştirdikleri bir etkinliği paylaşmıştı.

Evgar, bu anlamlı paylaşımında, doğum öncesi yaşananları takipçileriyle paylaşmış ve mutlu anlarını paylaşmıştı.

Kaynak: TGRT Haber
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