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04 May 2024 18:18 - Güncelleme : 04 May 2024 18:44

2023-2024 sezonunda TFF 1. Lig'e Esenler Erokspor ve Amedspor yükseldi

Taraftarlar tarafından Amedspor şampiyon oldu mu ve Esenler Erokspor 1. Lig'e yükseldi mi sorularının cevapları araştırılıyor. İşte 2023-2024 sezonunda TFF 2. Lig'den yükselen takımlar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
2023-2024 sezonunda TFF 1. Lig&#039;e Esenler Erokspor ve Amedspor yükseldi

TFF 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup şampiyonlarının kim olacağı bugün oynanan maçların ardından belli oldu.

Karşılaşmaların ardından taraftarlar Esenler Erokspor ve Amedspor'un TFF 1. Lig'e yükselip yükselmediğini merak etmeye başladı.

2023-2024 sezonunda TFF 1. Lig'e Esenler Erokspor ve Amedspor yükseldi - 1. Resim

38. hafta mücadelelerinin ardından TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetleri şampiyon oldu.

Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor ise rakibi Serik Belediyespor'u 6-0 mağlup ederek 83 puanla lider olarak tamamladı.

2023-2024 sezonunda TFF 1. Lig'e Esenler Erokspor ve Amedspor yükseldi - 2. Resim

İki grubun şampiyonu da TFF 1. Lig'e yükselmeye hak kazanırken Kırmızı Grup'ta Düzce Cam Düzcespor, Uşakspor, Denizlispor ve Etimesgut Belediyespor ise küme düştü. 

Kaynak: TGRT Haber
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