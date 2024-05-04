2023-2024 sezonunda TFF 1. Lig'e Esenler Erokspor ve Amedspor yükseldi

04 May 2024 18:18 - Güncelleme : 04 May 2024 18:44

TFF 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup şampiyonlarının kim olacağı bugün oynanan maçların ardından belli oldu.

Karşılaşmaların ardından taraftarlar Esenler Erokspor ve Amedspor'un TFF 1. Lig'e yükselip yükselmediğini merak etmeye başladı.

38. hafta mücadelelerinin ardından TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetleri şampiyon oldu.

Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor ise rakibi Serik Belediyespor'u 6-0 mağlup ederek 83 puanla lider olarak tamamladı.

İki grubun şampiyonu da TFF 1. Lig'e yükselmeye hak kazanırken Kırmızı Grup'ta Düzce Cam Düzcespor, Uşakspor, Denizlispor ve Etimesgut Belediyespor ise küme düştü.