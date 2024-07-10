2023 yılında 80 bin öğrencinin yerleştirildiği ikinci öğretim programı devlet üniversitelerinde kapatıldı

10 Temmuz 2024 12:26 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 12:38

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) başkanı Erol Özvar tarafından devlet üniversitelerinde öğrencilerin akşam saatlerinde öğretim görmesine imkan sağlayan 2. öğretim programı hakkında açıklama yapıldı.

İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI KAPATILDI MI?

Devlet üniversitelerinde 2023 yılında 80 bin öğrencinin yerleştiği ikinci öğretim programı YÖK başkanı Özvar'ın açıklamalarına göre kapatıldı.

ÖZEL ÜNİVERSİTELERDE İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI KAPATILDI MI?

YÖK başkanının açıklamalarına göre vakıf üniversitelerinin de gelecek yıla yönelik planlamalarının buna göre yapılmaları istendi.

İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI NEDEN KAPATILDI?

Konu ile ilgili açıklama yapan YÖK başkanı Özvar "Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur.

Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir" dedi.