2023 yılında en çok para kazanan F1 pilotu Max Verstappen oldu
F1'de yarışan pilotların servetleri sporseverler tarafından merak ediliyor. Ayrıca en zengin F1 pilotunun kim olduğu da araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...
ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes'in açıkladığı bilgilere göre Formula 1 (F1)'de 2023 yılında en çok gelir elde eden sürücüler belli oldu.
Anketin ardından sporseverler en zengin pilotun kim olduğunu ve servetini araştırmaya başladı.
2023 yılında en çok kazanan Formula 1 pilotu 70 milyon dolar ile Redd Bull pilotu Max Verstappen oldu.
26 yaşındaki Hollandalı pilotun sezon boyunca 45 milyon dolar maaş ve 25 milyon dolar prim aldığı belirtildi.
Redd Bull pilotunu ise hemen 55 milyon dolar ile 38 yaşındaki İngiliz Lewis Hamilton takip etti.
F1 tarihinde yedi şampiyonluk kazanan iki pilottan biri olan Mercedes pilotu Hamilton'un takımından hiç prim almadığı da belirtildi.
Aston Martin'in İspanyalı pilotu Fernando Alonso ise 24 milyon dolar maaş ve 10 milyon dolar prim ile 2023 yılının en çok kazanan 3. pilotu oluyor.
Listenin devamındaki F1 pilotları ve servetleri ise şöyle:
Max Verstappen - Red Bull - 70 milyon dolar
Lews Hamilton - Mercedes - 55 milyon dolar
Fernando Alonso - Aston Martin - 24 milyon dolar
Sergio Perez - Red Bull - 26 milyon dolar
Charles Leclerc - Ferrari - 19 milyon dolar
Lando Norris - McLaren - 15 milyon dolar
Carlos Sainz - Ferrari - 14 milyon dolar
George Russel - Mercedes - 9 milyon dolar
Pierre Gasly - Alpine - 8 milyon dolar
Oscar Piastri - McLaren - 8 milyon dolar