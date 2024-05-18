2023 yılında en çok para kazanan F1 pilotu Max Verstappen oldu

18 May 2024 15:44 - Güncelleme : 18 May 2024 16:00

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes'in açıkladığı bilgilere göre Formula 1 (F1)'de 2023 yılında en çok gelir elde eden sürücüler belli oldu.

Anketin ardından sporseverler en zengin pilotun kim olduğunu ve servetini araştırmaya başladı.

2023 yılında en çok kazanan Formula 1 pilotu 70 milyon dolar ile Redd Bull pilotu Max Verstappen oldu.

26 yaşındaki Hollandalı pilotun sezon boyunca 45 milyon dolar maaş ve 25 milyon dolar prim aldığı belirtildi.

Redd Bull pilotunu ise hemen 55 milyon dolar ile 38 yaşındaki İngiliz Lewis Hamilton takip etti.

F1 tarihinde yedi şampiyonluk kazanan iki pilottan biri olan Mercedes pilotu Hamilton'un takımından hiç prim almadığı da belirtildi.

Aston Martin'in İspanyalı pilotu Fernando Alonso ise 24 milyon dolar maaş ve 10 milyon dolar prim ile 2023 yılının en çok kazanan 3. pilotu oluyor.

Listenin devamındaki F1 pilotları ve servetleri ise şöyle:

Max Verstappen - Red Bull - 70 milyon dolar

Lews Hamilton - Mercedes - 55 milyon dolar

Fernando Alonso - Aston Martin - 24 milyon dolar

Sergio Perez - Red Bull - 26 milyon dolar

Charles Leclerc - Ferrari - 19 milyon dolar

Lando Norris - McLaren - 15 milyon dolar

Carlos Sainz - Ferrari - 14 milyon dolar

George Russel - Mercedes - 9 milyon dolar

Pierre Gasly - Alpine - 8 milyon dolar

Oscar Piastri - McLaren - 8 milyon dolar