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2023'te en çok konulan kız isminin Asel olduğu açıklanmıştı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
13 Ekim 2024 21:06 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 21:08
2023&#039;te en çok konulan kız isminin Asel olduğu açıklanmıştı

TÜİK tarafından 2023 yılına dair açıklanan verilere göre en çok konulan kız isminin ne olduğu tekrardan gündeme geldi. Türkiye'de 2023 yılında doğan kız çocuklarına en çok Asel ismi verilmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi" verilerine göre en çok verilen ilk 30 kız ismi açıklanmıştı.

Yapılan açıklamanın ardından tekrardan 2023​'te en çok konulan kız isimleri tekrardan gündem oldu.

2023'te en çok konulan kız ismi Asel olmuştu - 1. Resim

2023'TE EN ÇOK KONULAN KIZ İSMİ?

2023 yılında kız çocuklarında en çok tercih edilen isimlere bakıldığında 8 bin 114 ile Asel ismi başta geliyor.

Hemen arkasından ise 7 bin 614 ile Zeynep​ gelirken üçüncü sırada ise 6 bin 895 ile Defne​ ismi yer alıyor.

Listenin devamı ise şöyle:

  1. Asel - 8.114
  2. Zeynep - 7.614
  3. Defne - 6.895
  4. Zümra - 5.382
  5. Asya - 5.224
  6. Elif - 4.698
  7. Elisa - 4.053
  8. Lina - 4.030
  9. Gökçe - 3.350
  10. Ecrin - 3.321
  11. Masal - 3.242
  12. Meryem - 3.229
  13. Eslem - 3.067
  14. Eylül - 3.024
  15. Azra - 3.020
  16. Miray - 2.869
  17. Nehir - 2.758
  18. Duru - 2.754
  19. Güneş - 2.711
  20. Alya - 2.690
  21. Ada - 2.587
  22. Mihra - 2.565
  23. Ela - 2.529
  24. Ebrar - 2.469
  25. İkra - 2.454
  26. Zehra - 2.308
  27. Efnan - 2.180
  28. Doğa - 2.152
  29. Kumsal - 2.125
  30. Umay - 2.015

2023'te en çok konulan kız ismi Asel olmuştu - 2. Resim

ASEL İSMİ NE DEMEK, KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU?

Arapça kökenli olan Asel isminin birden fazla anlamı bulunuyor.

Bu anlamlar şu şekildedir:

  • Bal
  • Cennetteki dört ırmaktan biri
  • Bal Irmağı

Kuran-ı Kerim'in Muhammed Suresi 14. ayet-i kerimesinde cennetteki bal ırmağından "Asel" kelimesiyle bahsediliyor.

Kaynak: TGRT Haber
zeynepdefne2023

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