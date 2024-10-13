2023'te en çok konulan kız isminin Asel olduğu açıklanmıştı
TÜİK tarafından 2023 yılına dair açıklanan verilere göre en çok konulan kız isminin ne olduğu tekrardan gündeme geldi. Türkiye'de 2023 yılında doğan kız çocuklarına en çok Asel ismi verilmişti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi" verilerine göre en çok verilen ilk 30 kız ismi açıklanmıştı.
Yapılan açıklamanın ardından tekrardan 2023'te en çok konulan kız isimleri tekrardan gündem oldu.
2023'TE EN ÇOK KONULAN KIZ İSMİ?
2023 yılında kız çocuklarında en çok tercih edilen isimlere bakıldığında 8 bin 114 ile Asel ismi başta geliyor.
Hemen arkasından ise 7 bin 614 ile Zeynep gelirken üçüncü sırada ise 6 bin 895 ile Defne ismi yer alıyor.
Listenin devamı ise şöyle:
- Asel - 8.114
- Zeynep - 7.614
- Defne - 6.895
- Zümra - 5.382
- Asya - 5.224
- Elif - 4.698
- Elisa - 4.053
- Lina - 4.030
- Gökçe - 3.350
- Ecrin - 3.321
- Masal - 3.242
- Meryem - 3.229
- Eslem - 3.067
- Eylül - 3.024
- Azra - 3.020
- Miray - 2.869
- Nehir - 2.758
- Duru - 2.754
- Güneş - 2.711
- Alya - 2.690
- Ada - 2.587
- Mihra - 2.565
- Ela - 2.529
- Ebrar - 2.469
- İkra - 2.454
- Zehra - 2.308
- Efnan - 2.180
- Doğa - 2.152
- Kumsal - 2.125
- Umay - 2.015
ASEL İSMİ NE DEMEK, KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU?
Arapça kökenli olan Asel isminin birden fazla anlamı bulunuyor.
Bu anlamlar şu şekildedir:
- Bal
- Cennetteki dört ırmaktan biri
- Bal Irmağı
Kuran-ı Kerim'in Muhammed Suresi 14. ayet-i kerimesinde cennetteki bal ırmağından "Asel" kelimesiyle bahsediliyor.