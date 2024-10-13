2023'te en çok konulan kız isminin Asel olduğu açıklanmıştı

13 Ekim 2024 21:06 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 21:08

TÜİK tarafından 2023 yılına dair açıklanan verilere göre en çok konulan kız isminin ne olduğu tekrardan gündeme geldi. Türkiye'de 2023 yılında doğan kız çocuklarına en çok Asel ismi verilmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi" verilerine göre en çok verilen ilk 30 kız ismi açıklanmıştı.

Yapılan açıklamanın ardından tekrardan 2023​'te en çok konulan kız isimleri tekrardan gündem oldu.

2023'TE EN ÇOK KONULAN KIZ İSMİ?

2023 yılında kız çocuklarında en çok tercih edilen isimlere bakıldığında 8 bin 114 ile Asel ismi başta geliyor.

Hemen arkasından ise 7 bin 614 ile Zeynep​ gelirken üçüncü sırada ise 6 bin 895 ile Defne​ ismi yer alıyor.

Listenin devamı ise şöyle:

Asel - 8.114 Zeynep - 7.614 Defne - 6.895 Zümra - 5.382 Asya - 5.224 Elif - 4.698 Elisa - 4.053 Lina - 4.030 Gökçe - 3.350 Ecrin - 3.321 Masal - 3.242 Meryem - 3.229 Eslem - 3.067 Eylül - 3.024 Azra - 3.020 Miray - 2.869 Nehir - 2.758 Duru - 2.754 Güneş - 2.711 Alya - 2.690 Ada - 2.587 Mihra - 2.565 Ela - 2.529 Ebrar - 2.469 İkra - 2.454 Zehra - 2.308 Efnan - 2.180 Doğa - 2.152 Kumsal - 2.125 Umay - 2.015

ASEL İSMİ NE DEMEK, KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU?

Arapça kökenli olan Asel isminin birden fazla anlamı bulunuyor.

Bu anlamlar şu şekildedir:

Bal

Cennetteki dört ırmaktan biri

Bal Irmağı

Kuran-ı Kerim'in Muhammed Suresi 14. ayet-i kerimesinde cennetteki bal ırmağından "Asel" kelimesiyle bahsediliyor.