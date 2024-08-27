2024 2025 eğitim öğretim takvimine göre anaokulu ve 1. sınıflar 2 Eylül'de açılıyor

27 Ağustos 2024 09:40 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 09:49

EBA'nın ne zaman güncelleneceği henüz duyurulmadı! Eğitim yılının başlangıcında yapılması bekleniyor

EBA'nın ne zaman güncelleneceği henüz duyurulmadı! Eğitim yılının başlangıcında yapılması bekleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı 9 Eylül tarihinde başlayacak.

Ancak Anaokulları ve 1. sınıflar uyum haftası kapsamında her yıl bir hafta erken açılıyor.

Veliler tarafından anaokulları ve 1. sınıflar ne zaman açılacak, ara tatiller ve sömestr ne zaman sorusunun cevabı araştırılıyor.

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre anaokulları 2 Eylül tarihinde açılacak.

2-6 Eylül tarihleri arasında öğrencilerin okula alışmaları için uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

İLKOKUL 1. SINIF UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aynı anaokullarında olduğu gibi 1. sınıflarda uyum haftası kapsamında diğer sınıflardan 1 hafta erken 2 Eylül tarihinde başlayacak.

Uyum haftası kapsamında öğrencilerin birbirleri ile tanışmaları ve etkileşim kurmaları için tanışma etkinlikleri düzenlenecek.

Aynı şekilde okul ve öğretmen ile olan etkileşim için de bu kapsamda çalışmalar yapılacak.

1. DÖNEM İLK ARA TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN 2024?

2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Hafta sonu ile birlikte öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapabilecekler.

SÖMESTR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB tarafından açıklanan takvime göre 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak olan birinci dönem 20 Ocak 2025 Pazartesi günü sona erecek.

Öğrenciler 20-31 Ocak 2025 tarihleri arasında Sömestr tatili yapacak.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN 2025?

3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci dönemin ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp 4 Nisan 2025'de sona erecek.

Aynı birinci dönem ara tatilinde olduğu gibi öğrenciler bu dönemde hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR 2025?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesinde yer alan bilgilere göre okullar 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayıp 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.