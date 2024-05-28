2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi açıklandı, okullar 9 Eylül 2024'te açılacak

28 May 2024 19:36 - Güncelleme : 28 May 2024 19:39

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, öğretmenler için mesleki çalışmalar 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Öğrenciler ise 9 Eylül 2024 tarihinde okula başlayacak.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası 2-6 Eylül tarihleri arasında olacak.

Ayrıca, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıf öğrencileri ile lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri için de rehberlik çalışmaları yapılacak.

Birinci ara tatil 18-22 Kasım 2024 tarihleri arasında, yarıyıl tatili ise 20 Ocak - 2 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci ara tatil ise 7-11 Nisan 2025 tarihleri arasında olacak.