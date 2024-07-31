2024 2025 eğitim öğretim yılında okulların açılmasına 39 gün kaldı

31 Temmuz 2024 10:36 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 10:38

MEB tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre; 14 Haziran 2024 karne günüyle beraber kapanan okullar 9 Eylül tarihinde açılacak.

2024 2025 OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi" genelgesine göre 3 aylık yaz tatili 39 gün sonra sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

14 Haziran 2024 tarihinde karne sevinciyle kapanan okullar 9 Eylül 2024 Pazartesi günü yeni eğitim-öğretim yılına devam edecek.

1. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK? UYUM HAFTASI BAŞLADI MI

Okul öncesi eğitim ve 1.sınıfa başlayacak öğrencilerin okul ortamına alışabilmeleri için uygulanan uyum haftasının 2-6 Eylül tarihleri arasında yapılması belirlendi.

2024-2025 ARA TATİL NE ZAMAN?

9 Eylül Pazartesi günü açılan okulların birinci dönem ara tatilinin 11-15 Kasım 2024 tarihinde yapılması düşünülüyor.

2025 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

2024-2025 öğretim döneminin yarıyıl tatilinin 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayarak 31 Ocak günü bitmesi bekleniyor.

5.SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

5.sınıf öğrencilerinin okula başlama günleri de 9 Eylül olarak açıklandı.