2024-2025 eğitim yılı için lise kayıtlarının Ağustos ayında başlaması bekleniyor

09 Temmuz 2024 10:18 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 10:33

2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala Liseye Geçiş Sınavı sonuçlarına göre yapılan tercihler heyecanla beklenirken, ortaokul öğrencileri ve velileri lise kayıt tarihlerini merakla bekliyor.

2024 2025 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sonuçları ve boş kontenjanların 22 Temmuz’da açıklanmasının ardından lise kayıt dönemi başlayacak. Önceki yıllarda ağustos ayında gerçekleşen 9.sınıf kayıt işlemlerinin bu senede ağustos ayının son haftasında yapılması bekleniyor.

BU SENE LİSE KAYITLARI SIRASINDA GEREKLİ OLAN EVRAKLAR NELER?

Lise kesin kayıt işlemleri sırasında gerekli olan evraklar şu şekildedir;

T.C Kimlik Kartı ve Fotokopisi,

Veliye Ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

Yerleştirme Sonuç Örneği,

Vesikalık Fotoğraf

Yerleşim Yeri Adres Belgesi

LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

Liseye Geçiş Sınavı kapsamında ortaöğretim kurumlarına tercih süreci 28 Haziran-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre LGS tercih sonuçları, 22 Temmuz tarihinde MEB internet sitesinde erişime açılacak.

LGS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN 2024?

22 Temmuz 2024 tarihinde LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla ikinci tercih dönemi 29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında başlayacak.

LİSE TERCİHİ NASIL YAPILIR?

LGS tercihleri, E-Devlet üzerinden E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemine giriş yapılarak tercih işlemleri sekmesinden en fazla 15 okul seçimi yapılarak işlem tamamlanır.