2024-2025 sezonunun ilk Galatasaray Trabzonspor derbisi 16. hafta oynanacak
Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun fikstür takvimi bugün açıklandı. Takvimin açıklanması ile birlikte Galatasaray-Trabzonspor derbilerinin tarihi belli oldu. İlk maç Galatasaray'ın evinde oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2024-2025 Süper Lig fikstür çekimleri 11 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'da Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen fikstür çekimlerinin ardından taraftarlar Galatasaray-Trabzonspor arasında gerçekleşecek olan derbilerin tarihlerini merak etmeye başladı.
GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI KAÇINCI HAFTA?
Galatasaray ve Trabzonspor arasında gerçekleştirilecek olan ilk derbi Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TFF'nin açıkladığı bilgilere göre 2024-2025 Süper Lig sezonu 9-10-11-12 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.
İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak 2025 tarihlerinde başlayıp 1 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.