2024-2025 transfer sezonu 13 Eylül Cuma saat 00.00'da bitecek

11 Eylül 2024 16:22 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 16:48

24 Haziran tarihinde başlayan Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kaldı. TFF tarafından transfer sezonunun ne zaman, saat kaçta biteceği açıklandı.

Fenerbahçe'den bir transferi daha! Resmen duyurdular!

Fenerbahçe'den bir transferi daha! Resmen duyurdular!

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun yaz transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kaldı.

Takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ederken taraftarlar transfer sezonunun ne zaman, saat kaçta biteceğini araştırmaya başladı.

SÜPER LİG TRANSFER SEZONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR 2024-2025?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre 24 Haziran tarihinde başlayan 2024-2025 yaz transfer dönemi 13 Eylül Cuma günü saat 00.00'da sona erecek.

Takımların bu tarihe kadar yaptıkları transferleri TFF'ye bildirmeleri gerekiyor.

SÜPER LİG ARA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'in ara transfer dönemi TFF'nin açıkladığı bilgilere göre 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.

11 Şubat'a kadar devam edecek olan ara transfer döneminde takımlar kadrolarını güçlendirebilecek.

TRANSFER SEZONU DEVAM EDEN ÜLKELER HANGİLERİ?

Türkiye haricinde Yunanistan, Rusya ve Sırbistan'da transfer sezonları hala devam ediyor.

Yunanistan: 11 Eylül

Rusya: 12 Eylül

Türkiye-Sırbistan: 13 Eylül