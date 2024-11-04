2024 ABD başkanlık seçimlerinde geri sayım başladı! Sürece dair detaylar belli oldu

04 Kasım 2024 14:53 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 15:02

Amerika halkı 2024 tarihinde 4 yılda bir yapılan başkanlık seçimleri için sandık başına gidecek. Demokratik Parti başkanı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti lideri Donald Trump’ın karşı karşıya gelmesi beklenen seçimin sonucu herkes için önemli nitelikte.

ABD'de başkanlık seçimi için son gün! Kamala Harris ve Donald Trump arasında bıçak sırtı bir yarış

ABD'de başkanlık seçimi için son gün! Kamala Harris ve Donald Trump arasında bıçak sırtı bir yarış

5 Kasım 2024​ Salı günü yapılacak olan 60.başkanlık yarışında 18 yaş ve üzerinde olan Amerika vatandaşları oy kullanabiliyor. Seçimi kazanan kişi 4 yıl boyunca Beyaz Saray’da görev yapacak.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Amerika halkı; yürütmenin başında olacak, anlaşma yapacak ve devlet başkanlığı gibi ülke içinde ve küresel çapta sorumluluğu üstlenecek kişiyi 5 Kasım 2024 Salı günü sandık başına giderek seçecek.

Demokratik Parti ile Cumhuriyetçi Parti arasında yaşanacak rekabetle birlikte yapılacak Kongre seçimlerinde senatonun üçte biri ve Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamı değişecek.

DONALD TRUMP​ HANGİ EYALETLERDE ÖNDE?

Donald Trump’un önde olduğu eyaletler şu şekildedir;

Georgia: %1,9 farkla önde

Arizona: %2,6 farkla önde

Pensilvanya: %0,3 farkla önde

Nevada: %1 farkla önde

North Carolina: %1,5 farkla önde

KAMALA HARRİS​ HANGİ EYALETLERDE ÖNDE?

Kamala Harris, Michigan eyaletinde yüzde 0,9 ve Wisconsin eyaletinde yüzde 0,3 farkla öndedir.

SEÇİM SONUCU NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Amerika’da başkanlık yarışı galibiyeti genellikle seçim gecesi açıklanıyor. Ancak bazı durumlarda seçim sonuçlarının açıklanması birkaç gün sürmekte.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NASIL İLERLİYOR?

Yarışan iki aday için seçmenler, bulundukları eyaletin 538 delege bulunan Seçiciler Kurulu’na gönderecekleri delegeleri, delegeler de başkan ve yardımcısını seçiyor.

Başkan seçilmek için bir adayın toplamda en az 270 delegeye sahip eyaletlerde seçim üstünlüğünü sağlaması gerekiyor. Tüm eyaletlerde seçimi kazanmış adaylar, delegeleri de kazanmış oluyor.

KİMLER OY KULLANABİLİR?

Amerika Anayasasına göre; 18 yaş ve üzerindeki tüm ABD vatandaşları ulusal, eyalet ve yerel düzeydeki seçimlerde seçmen olabilmekte.

ABD BAŞKANLIK SÜRESİ KAÇ YIL?

İki dereceli halk oylamasıyla seçilen başkan ve başkan yardımcılığı 4 yıl sürüyor ve bir aday en fazla 2 kez başkan seçilebilir.