2024 Ağustos ayında çıkacak oyunlar açıklandı! 2 Star Wars yapımı geliyor
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
28 Temmuz 2024 19:49 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 20:15
Oyun sektöründe neredeyse her ay yeni büyük yapımlar gelmeye devam ediyor. 2024 Ağustos ayında çıkacak olan oyunlar belli oldu. Ubiosft'un Star Wars oyunu geliyor.
Yaz aylarının gelmesi ile birlikte oyun sektöründe de yeni haberler çıkmaya başladı.
Birçok büyük oyun stüdyosu yeni oyunlarını çıkarmaya hazırlanıyor.
2024 yılının Ağustos ayında çıkacak olan oyunlar belli oldu.
2024 AĞUSTOS'TA ÇIKACAK OLAN OYUNLAR NELER?
Geçen seneye göre bu yıl Ağustos ayı Star Wars oyunları ile geçecek gibi duruyor.
Dünyanın en büyük oyun stüdyolarından biri olan Fransa merkezli Ubisoft'un merakla beklenen açık dünya Star Wars oyunu 30 Ağustos 2024 tarihinde çıkış yapacak.
Uzun zamandır beklenen Çin merkezli Black Myth: Wukong'da bu ay çıkış yapacak oyunlar arasında yer alıyor.
Büyük stüdyoların yanı sıra Ağustos ayında bağımsız yapımların devam oyunları geliyor.
2024 Ağustos ayında çıkacak olan oyunlar ve platformlarının listesi şöyle:
- Thank Goodness You're Here - PC, Switch, PS5 - 1 Ağustos
- Star Wars: Bounty Hunter - PS4, PS5, Switch, PC, Xbox One, Xbox Series X/S - 1 Ağustos
- The Mortuary Assistant: Definitive Edition - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S - 2 Ağustos
- Creatures of Ava - PC, Xbox Series X/S - 7 Ağustos
- Cat Quest 3: Pirates of the Purribean - PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S - 8 Ağustos
- Steamworld Heist 2 - PC, Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One - 8 Ağustos
- Preserve early access - PC - 8 Ağustos
- The Crush House - PC - 9 Ağustos
- Sam & Max: The Devil's Playhouse Remastered - PS4, PS5, PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S - 14 Ağustos
- Kena: Bridge of Spirits - Xbox Series X/S, Xbox One - 15 Ağustos
- Black Myth: Wukong - PC, PS5 - 20 Ağustos
- Dustborn - PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S - 20 Ağustos
- Concord - PC, PS5 - 23rd Ağustos
- Endzone 2 early access - PC - 26 Ağustos
- World of Warcraft: The War Within - PC - 26 Ağustos
- Visions of Mana - PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S - 29 Ağustos
- Gundam Breaker 4 - PC, Switch, PS4, PS5 - 29 Ağustos
- Monster Jam Showdown - PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S -29 Ağustos
- Shadow of the Ninja Reborn - PC, Switch, PS4, PS5, Xbox Series X/S - 29 Ağustos
- Star Wars Outlaws - PC, PS5, Xbox Series X/S - 30 Ağustos
Kaynak: TGRT Haber