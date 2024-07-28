2024 Ağustos ayında çıkacak oyunlar açıklandı! 2 Star Wars yapımı geliyor

28 Temmuz 2024 19:49 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 20:15

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte oyun sektöründe de yeni haberler çıkmaya başladı.

Birçok büyük oyun stüdyosu yeni oyunlarını çıkarmaya hazırlanıyor.

2024 yılının Ağustos ayında çıkacak olan oyunlar belli oldu.

2024 AĞUSTOS'TA ÇIKACAK OLAN OYUNLAR NELER?

Geçen seneye göre bu yıl Ağustos ayı Star Wars oyunları ile geçecek gibi duruyor.

Dünyanın en büyük oyun stüdyolarından biri olan Fransa merkezli Ubisoft'un merakla beklenen açık dünya Star Wars oyunu 30 Ağustos 2024 tarihinde çıkış yapacak.

Uzun zamandır beklenen Çin merkezli Black Myth: Wukong'da bu ay çıkış yapacak oyunlar arasında yer alıyor.

Büyük stüdyoların yanı sıra Ağustos ayında bağımsız yapımların devam oyunları geliyor.

2024 Ağustos ayında çıkacak olan oyunlar ve platformlarının listesi şöyle: