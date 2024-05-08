2024 ALES sınavının sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğreniliyor

08 May 2024 15:16 - Güncelleme : 08 May 2024 15:20

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21 Nisan 2024 tarihinde düzenlenen 2024 ALES/1 sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 2024 ALES/1 sınavının sonuçları bugün (8 Mayıs) açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

ALES sınavından alınan puanlar 5 yıl boyunca geçerli olacak.