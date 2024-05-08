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2024 ALES sınavının sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğreniliyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
08 May 2024 15:16 - Güncelleme : 08 May 2024 15:20
2024 ALES sınavının sonuçları ÖSYM&#039;nin resmi internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğreniliyor

Vatandaşlar tarafından 2024 ALES sınavının sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Ayrıca sınav sonuçlarının nereden ve nasıl öğrenileceği de merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21 Nisan 2024 tarihinde düzenlenen 2024 ALES/1 sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 2024 ALES/1 sınavının sonuçları bugün (8 Mayıs) açıklandı. 

Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler. 

ALES sınavından alınan puanlar 5 yıl boyunca geçerli olacak.

2024 ALES sınavının sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile öğreniliyor - 1. Resim

Kaynak: TGRT HABER
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