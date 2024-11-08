2024 ALES/3 oturumu için geri sayım başladı

08 Kasım 2024 10:42 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 10:44

ALES/3 sınav giriş belgelerinin yayınlanmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Adaylar, 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) için geri sayıma başladı.

Yılda üç kez yapılan ALES sınavının sonuncusu için geri sayım devam ediyor. Kasım ayında yapılacak sınavda adaylara 100 soru için 150 dakika süre tanınacak.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/3 sınavına girecek binlerce aday sınav tarihini araştırıyor. 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın üçüncüsü 17 Kasım Pazar günü saat 10.15 itibarıyla yapılacak.

ALES/3 SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sınav sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde ÖSYM internet sitesinde erişime açılacak.