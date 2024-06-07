2024 Apple Design Awards kazananları duyuruldu
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
07 Haziran 2024 17:53 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 17:01
Apple, WWDC 2024'te düzenlenen etkinlikte Apple Design Ödülleri kazananlarını açıkladı. Toplamda 14 uygulama ve oyun ödül aldı. Peki, Apple kimlere ödül verdi? İşte detaylar...
Bu yılın Apple Design ödül sahipleri, dünya çapında farklı ülkelerden gelen geliştiricilerden oluşuyor.
Yeni Zelanda'dan Danimarka'ya, ABD'den Güney Kore'ye kadar birçok ülkeden uygulamalar ve oyunlar ödül kazandı.
İşte 2024 Apple Design Ödülleri Kazananları
- Eğlence ve Zevk: Bears Gratitude ve NYT Games
- Kapsayıcılık: oko ve Crayola Adventures
- Yenilik: Procreate Dreams ve Lost in Play
- Etkileşim: Crouton ve Rytmos
- Toplumsal Etki: Gentler Streak Fitness Tracker ve The Wreck
- Görseller ve Grafik Tasarım: Rooms ve Lies of P
- Çevresel Bilgisayar: djay pro – DJ App & AI Mixer ve Blackbox
Yarışmada toplam 7 kategoride 42 finalist mücadele etti. Her kategoride bir uygulama ve bir oyun ödül aldı.
Kaynak: TGRT Haber