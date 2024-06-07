2024 Apple Design Awards kazananları duyuruldu

07 Haziran 2024 17:53 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 17:01

NVIDIA, 3,01 trilyon dolar ile Apple'ı geride bırakarak dünyanın ikinci en değerli şirketi oldu

NVIDIA, 3,01 trilyon dolar ile Apple'ı geride bırakarak dünyanın ikinci en değerli şirketi oldu

Bu yılın Apple Design ödül sahipleri, dünya çapında farklı ülkelerden gelen geliştiricilerden oluşuyor.

Yeni Zelanda'dan Danimarka'ya, ABD'den Güney Kore'ye kadar birçok ülkeden uygulamalar ve oyunlar ödül kazandı.

İşte 2024 Apple Design Ödülleri Kazananları

Eğlence ve Zevk: Bears Gratitude ve NYT Games

Bears Gratitude ve NYT Games Kapsayıcılık: oko ve Crayola Adventures

oko ve Crayola Adventures Yenilik: Procreate Dreams ve Lost in Play

Procreate Dreams ve Lost in Play Etkileşim: Crouton ve Rytmos

Crouton ve Rytmos Toplumsal Etki: Gentler Streak Fitness Tracker ve The Wreck

Gentler Streak Fitness Tracker ve The Wreck Görseller ve Grafik Tasarım: Rooms ve Lies of P

Rooms ve Lies of P Çevresel Bilgisayar: djay pro – DJ App & AI Mixer ve Blackbox

Yarışmada toplam 7 kategoride 42 finalist mücadele etti. Her kategoride bir uygulama ve bir oyun ödül aldı.