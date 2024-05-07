2024 atamalarında Fizik öğretmenliğine 283 kişi alınırken taban puan 50 olacak
Bugün Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyururken detaylarını da açıkladı. Fizik öğretmenliğine atanmak isteyenler ise taban puanı 2024 yılında kaç merak ediyor. Başvuru takviminin 20 Mayıs'ta açıklanacağı da bilinenler arasında yer alıyor. Kaç fizik öğretmeni alınacak araştırılmakta.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından atamalarla ilgili bilgileri Yusuf Tekin'in vereceğini söylemişti. Bugün yapılan açıklama ile birlikte 20 bin atama yapılacağı ve branş dağılımı öğrenildi. Fizik atamalarında kontenjan sayısının kaç olduğu merak ediliyor.
Fizik öğretmenliği alanında 2023 yılında KPSS taban puanı 69,98046 olmuştu.
Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Hazine ve Maliye Bakanlarımız ile çalışma yürütüyoruz. 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık. İhtiyaçlar doğrultusunda bir dağılım yaptık" dedi.
Atama açıklamasında sözlerine şöyle devam etti:
"Şu branş önemlidir, önemsizdir gibi bir bakış açım yok. 130'a yakın branşın tamamı önemlidir. İhtiyaçlarımız, kadro miktarı çerçevesinde 20 bin öğretmen ataması konusunda Maliye Bakanlığımızla uzlaştık. Branş isimlerini kapatarak ihtiyaç doğrultusunda bir dağılım yapılmasını istedik. Bu çerçevede en çok atama yapmayı planladığımız 5 alanı söyleyeyim."
Fizik öğretmenliği atamalarında taban puan 50 olurken, 283 kişi alınacak.
Alım yapılacak alanlar belirlendi. İşte dağılım:
Sınıf öğretmenliği 3 bin 263
Özel eğitim öğretmenliği 2 bin 499
Rehberlik öğretmenliği bin 597,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bin 594,
İngilizce 968