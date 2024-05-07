2024 atamalarında Fizik öğretmenliğine 283 kişi alınırken taban puan 50 olacak

07 May 2024 10:53 - Güncelleme : 07 May 2024 11:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından atamalarla ilgili bilgileri Yusuf Tekin'in vereceğini söylemişti. Bugün yapılan açıklama ile birlikte 20 bin atama yapılacağı ve branş dağılımı öğrenildi. Fizik atamalarında kontenjan sayısının kaç olduğu merak ediliyor.

Fizik öğretmenliği alanında 2023 yılında KPSS taban puanı 69,98046 olmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Hazine ve Maliye Bakanlarımız ile çalışma yürütüyoruz. 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık. İhtiyaçlar doğrultusunda bir dağılım yaptık" dedi.

Atama açıklamasında sözlerine şöyle devam etti:

"Şu branş önemlidir, önemsizdir gibi bir bakış açım yok. 130'a yakın branşın tamamı önemlidir. İhtiyaçlarımız, kadro miktarı çerçevesinde 20 bin öğretmen ataması konusunda Maliye Bakanlığımızla uzlaştık. Branş isimlerini kapatarak ihtiyaç doğrultusunda bir dağılım yapılmasını istedik. Bu çerçevede en çok atama yapmayı planladığımız 5 alanı söyleyeyim."

Fizik öğretmenliği atamalarında taban puan 50 olurken, 283 kişi alınacak.

Alım yapılacak alanlar belirlendi. İşte dağılım:

Sınıf öğretmenliği 3 bin 263

Özel eğitim öğretmenliği 2 bin 499

Rehberlik öğretmenliği bin 597,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bin 594,

İngilizce 968

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