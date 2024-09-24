2024 Ballon d'Or'u kimin kazandığı 28 Ekim'de belli olacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

24 Eylül 2024 16:04 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 16:12

France Football dergisi tarafından verilen 2024 Ballon d'Or ödüllerinin ne zaman açıklanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ayrıca ödülü kazanan ismin sızdırıldığının iddia edilmesinin ardından 2024 Ballon d'Or kim kazandı sorusu da gündeme geldi.

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'OR​ 2024​ adayları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. 1956 yılından beri verilen ödüllerin bu yılki 30 kişilik aday listesinde A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu​'da yer almıştı. Futbolseverlerin her sene merakla beklediği 2024 Ballon d'Or ödüllerinin ne zaman açıklanacağı ve kimin kazandığı gündem oldu. 2024 BALLON D'OR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? Ballon d'Or ödülü 28 Ekim 2024 Pazartesi günü Paris'teki Theatre du Chatelet'de düzenlenecek etkinlik ile sahibini bulacak. 2024 BALLON D'OR KİM KAZANDI? Ballon d'Or ödülünün sahibinin belli olmasına sayılı günler kala ortaya yeni bir iddia atıldı. İspanyol gazetesi Marca'da yer alan habere göre 2024 Ballon d'Or ödülünü Real Madrid​ formasını giyen Brezilyalı yıldız Vinicius Junior​ kazandı. Dünyaca ünlü yıldız 2023-2024 sezonunda Real Madrid formasıyla 39 maçta 24 gol, 9 asit yaptı ve Şampiyonlar Ligi, La Liga ve İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. İlgili Haberler 2024 Ballon d'Or'u kazanan isim sızdırıldı! Real Madrid'in yıldızına tebliğ edildi