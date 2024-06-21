2024 Copa America 21 Haziran ile 14 Temmuz tarihleri arasında ABD'de düzenleniyor

21 Haziran 2024 14:04 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 14:13

Güney Amerika'nın ülkeler bazında en büyük turnuvası olan Copa America, 16 takımın katılımıyla 21 Haziran tarihinde başladı.

Güney Amerika'dan 10 ve Kuzey ve Orta Amerika'dan ise 6 takımın yer aldığı turnuvanın nerede düzenlendiği futbolseverler tarafından merak ediliyor.

COPA AMERİCA NEREDE DÜZENLENİYOR?

2024 Copa America, ABD'nin ev sahipliğinde 14 farklı şehirde düzenleniyor.

COPA AMERİCA MAÇLARI NE ZAMAN?

16 takımın yer aldığı turnuva bugün A Grubu'nda yer alan Arjantin ve Kanada arasında oynanan açılış maçının ardından başladı.

Arjantin rakibini 49. ve 88. dakikalarda attığı gollerle 2-0 yendi.

Turnuvanın önümüzdeki günlerde oynanacak olan maçları ve tarihleri ise şöyle:

22 Haziran Cumartesi

Peru-Şili 03.00

22 Haziran Pazar

Ekvador-Venezuela 01.00

Meksika-Jamaika 04.00

24 Haziran Pazartesi

ABD-Bolivya 01.00

Uruguay-Panama 04.00

25 Haziran Salı

Kolombiya-Paraguay 01.00

Brezilya-Kosta Rika 04.00

COPA AMERİCA GRUPLARI

A Grubu: Arjantin, Kanada, Peru, Şili

B Grubu: Venezuela, Jamaika, Ekvador, Meksika

C Gurubu: Uruguay, ABD, Panama, Bolivya

D Gurubu: Brezilya, Paraguay, Kolombiya, Kosta Rika

COPA AMERİCA EN ÇOK KAZANAN ÜLKE

Bu yıl 48'inci kez düzenlenen turnuvayı 15'er kez Arjantin ve Uruguay kazandı.

Brezilya ise 9 kupa ile hemen arkalarında yer alıyor.

Kupayı kazanan diğer ülkeler ise şöyle: