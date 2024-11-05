2024 DGS ek tercih sonuçları tarihi için geri sayım başladı
Ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans düzeyine tamamlamak isteyen adaylar için ek tercih dönemi sona erdi. 2024 DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu.
4 yıllık lisans bölümleri için tercihte bulunan adaylar, 2024 DGS ek tercih sonuçları sorgulama sayfası, ek tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından tercihlerine göre lisans programlarına yerleştirilecek.
2024 DGS ek tercih işlemleri 31 Ekim'de tamamlandı, gözler ise açıklanacak sonuçlara çevrildi.
2024 DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN?
2024 Dikey Geçiş Sınavı 2024-DGS Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tamamlandı.
2024 DGS ek tercih sonuçlarının Kasım ayı içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor.
2024 DGS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Dikey Geçiş Sınavı 2024 DGS ek tercih sonuçları yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından ÖSYM sonuç açıklama sistemi sayfası üzerinden adayların erişimine açılacak.
DGS tercih sonuçları her zamanki gibi sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanacak.
Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifresiyle yerleştirme sonucunu öğrenebilecekler.