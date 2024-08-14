2024 DGS sonuçlarının bugün öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor

14 Ağustos 2024 09:53 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 09:56

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bünyesinde önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyenler için yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sonlara yaklaşıyor.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınavının sona ermesinin ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre Dikey Geçiş Sınavı sonuç sorgulama ekranının bugün erişime açılması bekleniyor.

DGS TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla beraber tercih tarihleri netlik kazanacak.

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan kurallar baz alınacak.

DGS SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

Adaylar DGS sonuçlarını, ÖSYM internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilir.