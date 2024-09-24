2024 Drone Dünya Kupası Türkiye etabı 28-29 Eylül'de İstanbul'da yapılacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

24 Eylül 2024 14:59 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 15:14

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) tarafından düzenlenen 2024 Drone Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye etabı bu hafta İstanbul'da düzenlenecek. Vatandaşlar tarafından Drone yarışları ne zaman, nerede yapılacak sorularının cevapları araştırılıyor.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF), Türk Hava Kurumu (THK) ile Tech Drone Ligi işbirliğinde düzenlenecek 2024 Drone Yarışları Dünya Kupası Türkiye etabına sayılı günler kaldı. Drone yarışlarının tarihinin yaklaşmasından dolayı vatandaşların gündeminde ne zaman, nerede yapılacak soruları yer alıyor. İSTANBUL DRONE YARIŞLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA DÜZENLENECEK? 2024 Drone Yarışları Dünya Kupası, 28-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Yarışlar her iki günde de saat 10.00'da başlayacak ve ilk gün sıralama turları yapılacak. İkinci gün ise organizasyonun eleme turları ve final yarışları düzenlenecek. İSTANBUL DRONE YARIŞLARI NEREDE YAPILACAK? 11 ülkeden 58 pilotun katılacağı organizasyon İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilecek. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında ziyaretçiler çeşitli sahne performanslarını izleyebilecek ve teknolojik etkinliklere de katılabilecek. İlgili Haberler TEKNOFEST Drone Şampiyonası bitti: İşte Türkiye'nin en hızlı dron pilotları!