2024 DUS 2. dönem sonuçlarının açıklanması bekleniyor

07 Kasım 2024 09:11 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 09:15

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na giren diş hekimlerince (DUS) Sonuçlarının açıklanması bekleniyor. 4.547 adayın katıldığı 2024-DUS 1. Dönem sınav sonuçları için adaylar heyecanlı bir bekleyiş içerisinde.

13 Ekim 2024 tarihinde uygulanan 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2. Dönem) ile 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

2024 DUS 2. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Diş hekimliği alanında uzmanlık eğitimi almak isteyen binlerce aday 13 Ekim tarihinde gerçekleştirilen DUS sınavına girdi.

Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla beklenen bir konu haline geldi.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2024 DUS 2. Dönem sonuçlarının, 7 Kasım 2024 (bugün) tarihinde açıklanması planlanıyor.

Bu tarih, birçok aday için yeni bir kariyerin kapılarını aralayacak.

2024 DUS 2. DÖNEM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sınava giren adaylar, istedikleri puanı elde etmeleri durumunda, seçtikleri uzmanlık alanlarında eğitimlerine başlamaya da hak kazanmış olacaklar. Bu süreç, diş hekimliği kariyerinde milat bir adım olacak.

2024 DUS 2. Dönem sınavına giren adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi sonuc.osym.gov.tr öğrenebilecekler. Sonuçları görüntülemek için adayların, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yapmaları yeterli.