2024 engelli vergi indirimi maaşa yansımasının ardından en yüksek tutar 6 bin 900 TL oldu

25 Temmuz 2024 14:37 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 14:37

Vergi indiriminin maaşlara yansıyan tutarları ise; birinci derece engelli grubu için 6.900 TL, ikinci derece engelli grubu için 4 bin TL ve üçüncü derece engelli grubu için 1.700 TL şeklindedir.

ENGELLİLERE VERGİ İNDİRİMİ NEDİR?

Devlet tarafından engelli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve vergi yükünü hafifletmek amacıyla sağlanan vergi indirimi; tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az %40'ından yoksun olduklarını, yetkili sağlık kuruluşları aracılığıyla belgeleyen vatandaşların çalışma ücretlerine ve kazançlarına uygulanan indirimdir.

2024 ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ MAAŞA NASIL YANSIR?

Engellilik derecesine göre farklılık gösteren vergi indiriminin maaşlara yansıyan tutarları şu şekildedir;

%80 ve üzeri engelli vatandaşlar için; 6 bin 900 TL

%60 ve üzeri engelli vatandaşlar için; 4 bin TL

%40 ve üzeri engelli vatandaşlar için; bin 700 TL

VERGİ İNDİRİMİNE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Vergi indirimine tabi olmak için; vatandaşların yetkili sağlık kuruluşlarından tüm vücut fonksiyon kayıplarından en az %40'ından yoksun olduklarını kanıtlar nitelikte belge alması zorunludur.

Aynı zamanda bakmakla yükümlü olduğu engelli bir kişi bulunan vatandaşlar da vergi indiriminden faydalanabilir.

VERGİ İNDİRİMİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Engelli vatandaşlara sağlanan ayrıcalıklardan biri olan vergi indirimine başvurmak için; ikamet edilen illerdeki Vergi Dairesi Başkanlığı, Gelir Müdürlüğü, Grup ve Mal Müdürlüklerine müracaat edilmeli.