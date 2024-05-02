2024 Eurovision büyük finali 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü yapılacak

02 May 2024 16:23 - Güncelleme : 02 May 2024 16:28

Avrupa Yayın Birliği (EBU), 68. Eurovision Şarkı Yarışması'nın büyük finaline sadece birkaç hafta kala, yarışmanın 7 ve 9 Mayıs 2024 Salı ve Perşembe günleri yapılacak iki Yarı Finali'nin tarihlerini duyurulmuştu. Bu yarı finallerde ülkeler, büyük final için rekabet edecek. Detaylar haberimizde!

İsveç'in Malmö kentinde 37 ülke aynı hedefle Eurovision'da yarışacak.

Geçen yılın Eurovision galibi Loreen'in büyük açılışta tekrar zafer şarkısı ile sahne alması bekleniyor.

37 katılımcıdan sadece 26'sı 11 Mayıs'ta yapılması planlanan büyük finalde yer alma şansına sahip olacak.

Yarışmada ilk kez, ön elemeyi geçen 6 ülke, şarkılarını izleyicilere ve halka sunmak için iki yarı final sırasında canlı performans sergileyecek.

Eurovision heyecanı tüm Avrupa'yı sardı ve müzikseverler, bu yılın şampiyonunu merakla bekliyor.