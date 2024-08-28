2024 EUS ve STS eczacılık başvuruları 28 Ağustos 4 Eylül tarihlerinde alınacak

28 Ağustos 2024 17:27 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 17:38

2024 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ve Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (STS) başvurularının ne zaman yapılacağı adaylar tarafından merak ediliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Ekim'de uygulanacak olan EUS ve STS sınavın başvurularının ne zaman yapılacağı açıklandı.

2024 EUS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre 2024 EUS sınavının başvuruları 28 Ağustos - 4 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adaylar ÖSYM Başvuru Merkezleri, resmi internet sitesi ve Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan başvurularını yapabilecekler.

2024 STS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 EUS ile birlikte STS başvurularının da başladığı açıklandı.

ÖSYM tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"2024 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-EUS) ve 2024 Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Eczacılık), 13 Ekim 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınavlara başvurular, 28 Ağustos-4 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacaktır."