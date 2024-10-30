2024 halka arz takvimi güncellenmedi, yeni hisse bulunmuyor

30 Ekim 2024 10:55 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 11:01

Sermaye Piyasa Kurulu bu haftanın halka arz listesini güncellerken yeni hissenin bulunmaması yatırımcının dikkatini çekti. 30 Ekim bu haftanın halka arz olacağı şirketleri ise merakla bekleniyor.

SPK tarafından başvrusu onaylanan şirketler, listede yer alıyor. Bu haftanın listesine göre yeni şirket halka arzı bulunmazken yatırımcılar yeni hisseleri bekliyor.

Binbin, Durukan Şekerleme ve Cem Zeytin en son işlem gören hisseler arasında yer aldı.

BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI, HANGİ ŞİRKETLER?

30 Ekim 2024 günü son güncellenen takvime bakıldığında yeni hisse bulunmuyor. Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan hisseler takvime ekleniyor.

En son binbin halka arzı 3-4 Ekim tarihlerinde talep toplamasının ardından 9 Ekim'de BINBN kodu ile işlem görmüştü.

HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER NELER 2024?

2024 senesinde halka arzlara ilgi artarken listede şu an için taslak olarak bulunan şirketlerden bazıları şöyle:

Eston Yapı A.Ş.

Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş.

Vakıf Faktoring A.Ş.

Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.

Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş.

Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş.

Soho Giyim ve Enerji A.Ş.

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.

Yeşil Global Enerji A.Ş.

Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Netcad Yazılım A.Ş.

Fiba Faktoring A.Ş.

Saat ve Saat San. ve Tic. A.Ş.

Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. A.Ş.

Orzaks İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş.