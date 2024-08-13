2024 halka arz takviminde 2 yeni hisse yer aldı

13 Ağustos 2024 09:20 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 09:28

Son zamanlarda ilgiyle takip edilen halka arz takvimine eklenen iki yeni firma yatırımcıyı heyecanlandırırken 13 Ağustos bu haftanın takvimine göre hangi şirketlerin SPK tarafından onay aldığı da gündeme geldi.

BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI 13 AĞUSTOS 2024?

13 Ağustos Salı günü listesine bakıldığında en son 2 yeni şirket eklendi.

Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. talep toplama işlemlerinin ardından işlem görmeye başlayacak.

Kıraç Galvaniz, 14-15 Ağustos tarihlerinde talep toplarken, Gündoğdu Gıda için tarih bilgilendirmesi yapılmadı.

HALKA ARZ TAKVİMİ 2024

Halka arz ile yakından ilgilenenlerin gündeminde yeni hisseler yer alırken takvim belli oldu.

Kıraç Galvaniz ve Gündoğdu Gıda hisselerinin talep toplama tarihleri netleşirken SPK tarafından başvurusu onaylanan yeni hisse bulunmuyor.

KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

14-15 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak olan hisse, talep toplamasının ardından işlem görmeye başlayacakken katılım endeksine uygun olarak işlem görecek. Sonuçların henüz açıklanmamasından dolayı vereceği lot belli olmazken tahmini miktar şöyle:

300 Bin katılım ~ 90 Lot (2160 TL)

700 Bin katılım ~ 39 Lot (936 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 25 Lot (600 TL)

1.5 Milyon katılım ~ 18 Lot (432 TL)

1.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (360 TL)

2.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (288 TL)

2.7 Milyon katılım ~ 10 Lot (240 TL)

3.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (216 TL)

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alınacak olan hisse, 24,00 TL'den satışa çıkacak.