2024 halka arz takviminde en son Binbin hissesi yer aldı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

01 Ekim 2024 14:02 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 14:07

Halka arz takvimine eklenen yeni hisseler yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan şirketler KAP'a açıklamada bulunuyor. Bu haftanın halka arz takvimi de gündeme geldi.

Son zamanlarda yakından takip edilen halka arz​ listesine en son binbin hissesi eklendi. SPK​'nın onaylı listesinde yer alan Binbin, talep toplama işlemlerine henüz başlamadı. BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI? 1 Ekim Salı günü takvimine göre en son Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. halka arz oldu. 3-4 Ekim'de talep toplamasının ardından borsada işlem görecek. Yeni hissenin onaylanması halinde 2024 takvimindeki bilgilere göre haberimizi güncelleyeceğiz. 2024 HALKA ARZ TAKVİMİ Bu hafta yeni hissenin eklenmediği listenin taslak hisseler belli oldu. Bazıları şöyle: Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. Yeşil Global Enerji A.Ş. Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Netcad Yazılım A.Ş. Fiba Faktoring A.Ş. Saat ve Saat San. ve Tic. A.Ş. Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. A.Ş. Orzaks İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş. Eston Yapı A.Ş. Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş. Vakıf Faktoring A.Ş. Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. Soho Giyim ve Enerji A.Ş. İlgili Haberler Halka arz takvimine 27 Eylül günü yeni hisse eklendi Binbin halka arzı katılım endeksine uygun olarak işlem görecek