2024 halka arz takviminde yeni hisse var mı? SPK başvuru onayı bekleniyor

17 Aralık 2024 12:03 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 12:13

Halka arz ile yakından ilgilenen yatırımcılar bu haftanın halka arz takvimini araştırmaya başladı. En son Sümer Varlık ve Çağdaş Cam hisseleri talep toplamıştı. Sonuçlarının KAP'ta açıklanmasının ardından işlem görme tarihleri de netleşti.

Sermaye Piyasa Kurulu​ geçtiğimiz hafta Sümer Varlık ve Çağdaş Cam hisselerinin başvurusunu onaylamıştı. Uzun zamandır listeye yeni şirket eklenmemesi üzerine gelen 2 hisse yatırımcıyı sevindirdi.

Bu haftanın halka arz​ takvimi ise gündeme geldi.

BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI, HANGİ ŞİRKETLER 2024?

2024 yılında birçok şirket halka arz oldu. Bir dönem yeni şirket duyurusu gelmezken geçtiğimiz hafta 2 yeni hisse eklendi.

Sümer Varlık ve Çağdaş Cam hisseleri talep toplama işlemlerini tamamladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan bilgilere göre kaç lot verdiği de netleşti.

17 Aralık Salı günü halka arz takvimine bakıldığında şu an için yeni bir hisse duyurusu bulunmuyor. Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvuruların onaylanması halinde hisseler listeye ekleniyor.

SÜMER VARLIK NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK, İŞLEM TARİHİ NEDİR?

12,13 Aralık tarihlerinde SMRVA hisse kodu ile işlem gören hissenin halka arz sonuçları açıklandı. Buna göre işlem görme tarihi 18 Aralık olarak belirlendi. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa çıkan hisse, 72 lot dağıtımı gerçekleştirdi.

ÇAĞDAŞ CAM KAÇ LOT VERDİ?

CGCAM kodu ile 20,00 TL'den satışa çıkan hisse 11-12 Aralık tarihlerinde talep toplama işlemlerini tamamladı. Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa çıkan şirketin halka arz sonuçlarına göre ortalama 67 Lot dağıtımı gerçekleşti.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan sonuç şöyle:

"Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzında “Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile 11 – 12 Aralık 2024 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 20,00 TL’den talep toplanmıştır. Halka arzda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 31.000.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 11.000.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 42.000.000 TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır. Toplam halka arz büyüklüğü 840.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapılan halka arzda yatırımcı grubu bazında tahsisat yapılmamıştır. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 637.038 adet emir ile satışa sunulan adedin 2,7 katına tekabül eden 112.392.374 adet nominal değerli paylar karşılığında 2.247.847.480 TL tutarlı talep gelmiştir. Dağıtım sonucunda 628.813 adet yatırımcıya 42.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden dağıtım tutarları yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır."