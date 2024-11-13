2024 halka arz takvimine göre bu hafta yeni hisse bulunmuyor

13 Kasım 2024 09:27 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 09:36

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan hisseler halka arz 2024 takvimine ekleniyor. Yatırımcılar ise sık sık listeyi kontrol ediyor. En son binbin 9 Ekim'de işlem görmüştü.

SPK tarafından onaylanan yeni hisse henüz duyurulmazken taslak arzlar listede bulunuyor. 2024 ve 2025 yıllarında halka arz edilmesi beklenen hisseler listelenirken bu haftanın takvimi yakından araştırılıyor.

BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI 13 KASIM?

13 Kasım Salı günü listeye bakıldığında SPK tarafından başvurusu onaylanan hisse bulunmuyor. Taslak olarak bulunan şirketlerden bazıları ise şöyle:

Eston Yapı A.Ş.

Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş.

Vakıf Faktoring A.Ş.

Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.

Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş.

Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş.

Soho Giyim ve Enerji A.Ş.

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.

Yeşil Global Enerji A.Ş.

Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Netcad Yazılım A.Ş.

Fiba Faktoring A.Ş.

Saat ve Saat San. ve Tic. A.Ş.

Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. A.Ş.

Orzaks İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş.

BİNBİN KAÇ LOT VERDİ?

9 Ekim'de işlem görmeye başlayan binbin, 4 Ekim'de talep toplama işlemini bitirmişti. Halka arz sonuçlarına göre 278.910 katılım ile 61 lot dağıtımı gerçekleşti.