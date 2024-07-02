2024 İBB Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'un yeni görevi belli oldu! Resmi Gazete atama kararlarına göre Mehmet Özhakesi'den boşalan koltuğa Kurum geldi

02 Temmuz 2024 06:49 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 07:00

Murat Kurum'un yeni görevi 2 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'ye göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak değiştirildi.

MURAT KURUM KİMDİR?

Yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 1976 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan Kurum, 1999-2005 tarihleri arasında çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev aldı.

MURAT KURUM'UN YENİ GÖREVİ NEDİR, NEREYE ATANDI?

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Kurum, Ekrem İmamoğlu karşısında yüzde 39.59 oy almıştı.

2023 yılında milletvekili seçilen isim görevine devam ederken, bu gece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atandı.

MURAT KURUM EVLİ Mİ?

TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Kurum, evli ve 3 çocuk babası.