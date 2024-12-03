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2024 İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
03 Aralık 2024 17:57 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 18:16
2024 İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine sağladığı burs desteği için başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor.

İBB’nin Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvurularının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı araştırma konusu oldu.

KYK burs​ sonuçları ardından gözler 2024İBB​ burs başvuru sonuçlarına çevrildi.

2024 İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor - 1. Resim

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz 5 Kasım 2024 tarihinde açıklanmıştı.

2024 İBB burs başvuru sonuçlarının ise en geç aralık ayı ortalarına kadar duyurulması bekleniyor.

Burs sonuçları "gencuniversiteli.ibb.istanbul" adresi üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca kazanan adaylar da SMS ile bilgilendirilecek.

2024 İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor - 2. Resim

İBB BURSU NE KADAR?

İBB 2024 2025 döneminde 100 bin öğrenciye geri ödemesiz olmak üzere 15 bin TL burs verecek.

Ötemeler 5.000 TL + 5.000 TL + 5.000 TL olmak üzere 3 taksit halinde yapılacak.

Sıkça Sorulan Sorular
Geçen yıl öğrencilere 7.500 TL ödenmişti.i

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Kaynak: TGRT Haber
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