2024 İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor

03 Aralık 2024 17:57 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 18:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine sağladığı burs desteği için başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor.

ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, o tarihe işaret etti

ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, o tarihe işaret etti

İBB’nin Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvurularının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı araştırma konusu oldu.

KYK burs​ sonuçları ardından gözler 2024​ İBB​ burs başvuru sonuçlarına çevrildi.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz 5 Kasım 2024 tarihinde açıklanmıştı.

2024 İBB burs başvuru sonuçlarının ise en geç aralık ayı ortalarına kadar duyurulması bekleniyor.

Burs sonuçları "gencuniversiteli.ibb.istanbul" adresi üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca kazanan adaylar da SMS ile bilgilendirilecek.

İBB BURSU NE KADAR?

İBB 2024 2025 döneminde 100 bin öğrenciye geri ödemesiz olmak üzere 15 bin TL burs verecek.

Ötemeler 5.000 TL + 5.000 TL + 5.000 TL olmak üzere 3 taksit halinde yapılacak.